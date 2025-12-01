Упродовж минулого тижня у Кременчуці на світ з'явилися 20 малюків

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 143

Дівчаток знов народилося більше за хлопчиків

За останній тиждень осені, із 24 по 30 листопада, у Кременчуці на світ з’явилися 20 малюків. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток за минулий тиждень знов народилося більше — їх 12, а хлопчиків 8.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 16 малюків — 6 хлопчиків та 10 дівчаток. Ще 4 діток — 2 хлопчики та 2 дівчинки — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше, із 17 по 23 листопада, у Кременчуці народилися 25 малюків — 18 дівчаток та 7 хлопчиків.