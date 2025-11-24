За попередній тиждень у Кременчуці народилися 25 малюків

Минулого тижня, із 17 по 23 листопада, у Кременчуці народилися 25 малюків. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Дівчаток цього разу народилося більше за хлопчиків — їх 18, а хлопчиків 7.
У кременчуцькому перинатальному центрі на світ з'явилися 22 дитини — 15 дівчаток та 7 хлопчиків. Ще 3 дівчинки народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, за тиждень до цього, із 10 по 16 листопада, у Кременчуці народилася 21 дитина.
