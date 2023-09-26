На Полтавщині воєнком жорстоко побив підлеглого до втрати свідомості

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 553

Разом з нападником було ще двоє інших військових

Колишній начальник Диканського відділу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з двома іншими військовими у березні побив до втрати свідомості свого підлеглого. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Працівники ДБР завершили досудове розслідування, тепер обвинувальний акт направили до суду.

Керівнику районного ТЦК не подобалося, як підлеглий старший лейтенант виконує службові обов’язки. Також він міг відкрито говорити про різні конфлікти в колективі. Для того, аби виправити ситуацію, воєнком вирішив провести «виховну роботу».

Наприкінці березня 2023 посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. Близько опівночі вони під’їхали до будинку старшого лейтенанта та викликали його телефоном на розмову.

Після нетривалої суперечки на словах в хід пішли кулаки. Воєнком почав бити старшого лейтенанта, згодом до нього приєдналися двоє інших військових.

Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть тоді, коли потерпілий лежав на землі. Чоловік на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. «Швидку» для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та рвану рану вуха.

Колишній диканський воєнком, якого після інциденту перевели до Машівського терцентру комплектування, обвинувачується у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Двоє інших учасників побиття, яких перевели до інших місць служби, обвинувачуються у заподіянні тілесних ушкоджень та вчиненні інших насильницьких дій щодо начальника (ч. 4 ст. 405 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.