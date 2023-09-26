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Зусилля кожного повинні бути направлені на наближення перемоги — очільник Полтавщини Дмитро Лунін

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 404

 

Начальник Полтавської ОВА висловився щодо вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів

Сьогодні, 26 серпня, на сесії Полтавської облради депутати прийняли звернення до Верховної Ради щодо недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів. У ньому йшлося про податок на доходи фізичних осіб з військових, який зараз складає значну частину обласного бюджету та бюджетів територіальних громад. Його планують перенаправити у загальний фонд державного бюджету для безпосередньої підтримки ЗСУ та виробництва озброєння.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на сесії пропонував не приймати це звернення, нагадавши про приклади нераціонального використання «військового» ПДФО у громадах. Після його ухвалення він пояснив свою позицію на власному Телеграм-каналі.

— Усі бюджети без виключення мають витрачатися пріоритетно на оборону та підтримку ЗСУ. Про це неодноразово наголошував Президент України Володимир Зеленський. У порівнянні з 2021 роком місцеві бюджети зросли саме за рахунок військового ПДФО.

Тому додаткові надходження за рахунок повномасштабної війни повинні бути перерозподілені саме на потреби, які зумовлені війною. Гроші повинні використовуватися не на благоустрій, а на потреби оборони та цивільного захисту.

Сьогодні на позачерговій сесії облради висловив свою незгоду щодо звернення депутатів до Верховної Ради про недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів.

Хочу зауважити, що наразі у Полтавській області невикористано 4,6 млрд грн. У свою чергу органи місцевого самоврядування не ефективно залучають ці фінанси для потреб військових та оборону області.

Є чітки приклади серед громад Полтавщини, де за 8 місяців були чималі надходження ПДФО, але критично низькі суми видатків на військові потреби:

  • Полтавська громада отримала 375, 6 млн грн, а використала 122,8 млн грн.
  • Горішньоплавська громада отримала 166 млн грн, використала 51, 2 млн грн.
  • Щербанівська громада отримала 135,8 млн грн, а витратила 20,8 млн грн.
  • Миргородська громада отримала 124, 2 млн грн, використала 40, 6 млн грн.
  • Терешківська громада отримала 97, 3 млн грн, використала 5,2 млн грн.
  • Ланівська громада отримала 18,3 млн грн та не використала жодної гривні.
  • Лубенська громада 38,6 млн грн, використала 10,5 млн грн.

Держава бачить чітке використання цих коштів — на захист, забезпечення воїнів, допомогу сімʼям героїв. Зараз зусилля кожного повинні бути направлені на наближення перемоги. Все буде Україна! — написав Дмитро Лунін.

Зазначимо, що й у тексті звернення, яке ухвалили депутати Полтавської обласної ради, йдеться про те, що «місцеві громади вже перерахували на потреби безпеки та оборони 45% отриманого «військового ПДФО». Отже, депутати самі визнали, що 55% отриманого «військового» ПДФО територіальні громади використали на інші, не пов’язані з обороною країни потреби. 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
Теги: Полтавська обласна рада Полтавська ОВА звернення ПДФО бюджет
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