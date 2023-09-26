Автомобільне пальне на Полтавщині 26 вересня подорожчало лише в одній мережі АЗС — у кого та наскільки

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У вівторок, 26 вересня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині зросли на АЗС лише в одного оператора мереж. На заправках Marshal вартість бензину та дизеля зросла на 1 грн за літр. Усі інші мережі АЗС від підняття цін сьогодні утрималися.

Нагадаємо, голова мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін прогнозує, що незабаром дизельне пальне може подорожчати до 60-63 гривень за літр. Він також не виключає, що навесні 2024 року вартість бензину та дизельного пального в Україні досягне позначки 80 гривень за літр. Це станеться, якщо ціна нафти на світових біржах перевищить 100 доларів за барель.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 26.09.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 57,22 0,00 0% Бензин А-95 55,13 +0,11 +0,202% Бензин А-92 53,45 +0,17 +0,313% Дизельне пальне 54,91 +0,11 +0,203% Газ автомобільний 25,51 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 26.09.2023 р.