Автомобільне пальне на Полтавщині 26 вересня подорожчало лише в одній мережі АЗС — у кого та наскільки

У вівторок, 26 вересня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині зросли на АЗС лише в одного оператора мереж. На заправках Marshal вартість бензину та дизеля зросла на 1 грн за літр. Усі інші мережі АЗС від підняття цін сьогодні утрималися.
Нагадаємо, голова мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін прогнозує, що незабаром дизельне пальне може подорожчати до 60-63 гривень за літр. Він також не виключає, що навесні 2024 року вартість бензину та дизельного пального в Україні досягне позначки 80 гривень за літр. Це станеться, якщо ціна нафти на світових біржах перевищить 100 доларів за барель.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
57,22
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
55,13
|
+0,11
|+0,202%
|
Бензин А-92
|
53,45
|
+0,17
|
+0,313%
|
Дизельне пальне
|
54,91
|+0,11
|+0,203%
|
Газ автомобільний
|
25,51
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
54,99
|
55,99
|
25,19
|
Marshal
|
|
54,40
|
51,90
|
53,40
|
24,20
|
U.GO
|
56,95
|
54,95
|
52,95
|
53,95
|
25,55
|
WOG
|
58,99
|
56,99
|
|
56,99
|
26,48
|
Авіас
|
54,50
|
54,00
|
53,00
|
54,00
|
26,15
|
Автотранс
|
55,98
|
54,98
|
55,98
|
25,18
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
|
52,99
|
24,99
|
ОККО
|
58,99
|
56,99
|
|
56,99
|
26,49
|
Укрнафта
|
55,90
|
53,90
|
52,90
|
53,90
|
25,40
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