Укладати «Контракт 18-24» дозволили усім бойовим підрозділам Сил оборони України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 140

Це добровільна ініціатива, яка дозволяє українцям віком до 25 років приєднатися до Сил оборони України на один рік — проєкт пропонує фінансову винагороду в розмірі 1 млн грн

Заступник керівника Офісу Президента України полковник Павло Паліса повідомив, що тепер кожен, хто хоче стати на захист України у межах проєкту «Контракт 18-24», може обрати будь-який підрозділ. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

— На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України, — наголосив Павло Паліса.

«Контракт 18–24» — це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до Сил оборони України на один рік. Проєкт пропонує гідну фінансову винагороду в розмірі 1 млн грн, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

— «Контракт 18-24» — це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи, — наголосив у лютому тодішній міністр оборони України Рустем Умєров.

Додаткову інформацію щодо «Контракту 18-24» можна отримати на гарячій лінії відділу рекрутингу — 0958153786.

Як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років

Нагадаємо, нещодавно ми оприлюднили роз’яснення Міноборони, які види виплат передбачені військовим за «Контрактом 18-24».

Ми також писали, що контракти на військову службу, схожі на програму залучення до Сил оборони України чоловіків віком 18-24 років, можуть запропонувати й іншим категоріям чоловіків, зокрема й старшим за віком.

Раніше ми повідомляли, що 28 червня уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони, яка передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою «Контракт 18–24».

Проєкт «Контракт 18–24» стартував у лютому 2024 року. Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові служити у Силах оборони протягом одного року. Контрактники отримують додаткову фінансову винагороду, проходять навчання під керівництвом досвідчених бійців і мають соціальні гарантії.

У травні ми писали про те, як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років.