Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 10 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40.
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
квт. 287, 19–28
просп. Лесі Українки, 65–71
вул. Якова Петруся, 140.
б-р Автокразівський, 10, 29
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
проїзд Георгія Петька, 4
пров. Володимира Вернадського, 21/1
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Північний, 1А–26
пров. Робітничий, 25–27
пров. Ринковий, 1/13
пров. Сиваський, 25А–30/4
пров. Токарний, 19А–26/14
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Андріївська, 4–8/11
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Володимира Вернадського, 47–75
вул. Зарічна, 6–16
вул. Зинаїди Тулуб, 21/10
вул. Ігоря Сердюка, 2А
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Кавказька, 1–37
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Капітана Трусова, 39–46
вул. Квітки Цісик, 5/48–15
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лікаря Бончука, 27А–33
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Майора Пугача, 13–50/11
вул. Межова, 1–26
вул. Миколи Гоголя, 7/44–21
вул. Михайла Коцюбинського, 4
вул. Новомежова, 2/1
вул. Перемоги, 42/8–50
вул. Переяславська, 37/12
вул. Правобережна, 21–35
вул. Софіївська, 2/50
вул. Соломії Крушельницької, 83, 85
вул. Сонячна, 1–21
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Сержанта Мельничука, 153А–155/8
вул. Троїцька, 5, 7/5
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
просп. Свободи, 62–102А.
