У Кременчуці померла психологиня шпиталю для ветеранів війни Лариса Живолуп

Колеги згадують її як фахівчиню, яка поєднувала професіоналізм і щиру людяність

8 грудня у Кременчуці померла клінічна психологиня Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни Лариса Живолуп. Про це повідомили в медзакладі.

У шпиталі кажуть, що Лариса Валентинівна багато років працювала з військовими та цивільними, допомагаючи їм долати психологічні наслідки травм, втрат і пережитих подій. Колеги згадують її як фахівчиню, яка поєднувала професіоналізм і щиру людяність.

За словами співробітників шпиталю, вона була відкритою, доброзичливою та підтримувала багатьох пацієнтів і їхні родини. У повідомленні медзакладу зазначається, що для рідних Лариса Валентинівна залишалася опорою та джерелом тепла.