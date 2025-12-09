Кременчуччина схилившись на коліно провела в останню путь воїна Богдана Михайлика

8 грудня у Піщаному громада зі скорботою схилила голови, проводжаючи в останню дорогу захисника України солдата Богдана Михайлика. Воїн помер після тяжких поранень та тривалого лікування.
Богдан Володимирович Михайлик народився 21 грудня 1993 року. Проживав у селі Піщане Кременчуцького району. Тривалий час проходив лікування від поранень, отриманих внаслідок атаки ворожого дрону в районі села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Нагороджений медалями «За поранення» (легке та важке) та відзнакою «Сталевий хрест».
Спочатку громада попрощалася у Піщаному, далі відбулася панахида у Кременчуці у Свято-Миколаївському соборі. Далі автоколона рушила до села Вільна Терешківка, де поховали Богдана Михайлика з військовими почестями.
Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.