Кременчуччина схилившись на коліно провела в останню путь воїна Богдана Михайлика

Вчора, 22:00 Переглядів: 275

8 грудня у Піщаному громада зі скорботою схилила голови, проводжаючи в останню дорогу захисника України солдата Богдана Михайлика. Воїн помер після тяжких поранень та тривалого лікування.

Богдан Володимирович Михайлик народився 21 грудня 1993 року. Проживав у селі Піщане Кременчуцького району. Тривалий час проходив лікування від поранень, отриманих внаслідок атаки ворожого дрону в районі села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Нагороджений медалями «За поранення» (легке та важке) та відзнакою «Сталевий хрест».

— Для всіх нас він був, є та назавжди залишиться прикладом мужності й відваги. Небайдужий до людей і рідної землі, вірний захисник, борець за правду та свободу. Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті… Не забуваймо, якою ціною виборюється наша свобода! Занадто високу ціну платимо за право бути вільними на своїй землі, — йдеться у повідомленні Піщанської громади.



Спочатку громада попрощалася у Піщаному, далі відбулася панахида у Кременчуці у Свято-Миколаївському соборі. Далі автоколона рушила до села Вільна Терешківка, де поховали Богдана Михайлика з військовими почестями.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України.