Вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці
Сьогодні, 18:03
У Кременчуці триває набір працівників у різні сфери: транспорт, благоустрій, охорону, виробництво, торгівлю та послуги. Публікуємо добірку актуальних пропозицій від роботодавців рубрики «Надам роботу»
Робота для водіїв
- Водій/ка для перевезення небезпечних вантажів (кат. С, Е, по Україні)
Потрібен(на) водій/ка для перевезення небезпечних вантажів територією України. Умови праці та оплати обговорюються індивідуально.
Тел.: 0-97-455-64-15, 0-68-009-08-08.
- Водій/ка кат. С по місту (на постійній основі)
Робота на вантажному транспорті в межах міста, постійна зайнятість.
Тел.: 0-67-532-70-76.
Прибирання та благоустрій
- Двірник/двірниця, АТ «Вепр»
Офіційне працевлаштування, повна зайнятість, п’ятиденний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність.
Адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64.
Тел.: 0-98-917-80-28.
- Двірник/двірниця у фірму «Порядок» (р-н Молодіжний)
Робота на постійній основі, дільниця на Молодіжному. Заробітна плата — 8 000 грн/міс.
Тел. офісу: 0-67-531-15-43, тел. майстра: 0-98-879-83-41.
Охорона та контрольно-пропускний режим
- Контролер/ка КПП, АТ «Вепр»
Офіційне працевлаштування, повна зайнятість, п’ятиденний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність.
Адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64.
Тел.: 0-98-917-80-28.
- Охоронець/охоронниця (вахта 14×14 діб)
Вахтовий графік роботи 14/14 діб. Проїзд і проживання за рахунок фірми. Оплата праці — 600 грн за добу.
Місце контакту: м. Кременчук, автовокзал, кімн. №4.
Тел.: 0-96-659-56-89, 0-95-427-70-98.
- Охоронець/охоронниця на підприємство (р-н Молодіжний)
Робота в охороні підприємства в районі Молодіжного.
Тел.: 0-97-455-64-15, 0-97-774-14-77.
Сфера обслуговування та торгівля
- Майстер/ка чоловічої зачіски, майстер/ка манікюру в перукарню «Ніка»
Перукарня «Ніка», вул. Київська, 58, запрошує майстра чоловічих стрижок та майстра манікюру. Умови обговорюються під час співбесіди.
Тел.: 0-97-572-68-80, 0-67-161-88-33.
- Перукар/ка (центральна частина міста)
Перукарня в центрі міста, забезпечують світлом та клієнтами.
Тел.: 0-67-535-06-51.
- Продавець/продавчиня в магазин
Робота в магазині, деталі щодо графіка та оплати обговорюються з роботодавцем.
Тел.: 0-67-770-96-41, 0-67-939-71-69.
Виробництво та робітничі професії
- Різноробочий/різноробоча, АТ «Вепр»
Офіційне працевлаштування, повна зайнятість, п’ятиденний робочий тиждень. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність.
Адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64.
Тел.: 0-98-917-80-28.
- Стропальник/стропальниця на металобазу (р-н зуп. «Присадки»)
Графік роботи: понеділок–п’ятниця з 8:00 до 17:00. Можливе офіційне оформлення (повний соцпакет) або робота за договором ЦПХ. Навчання за рахунок підприємства. Заробітна плата — 17 500 грн/міс.
Тел.: 0-50-304-70-33.
- Швачка/кравець на швейне виробництво
Графік роботи: з 8:00 до 16:30, субота та неділя — вихідні. Заробітна плата — 20 000 грн/міс.
Тел.: 0-97-313-35-51.
- Майстер/ка з ремонту взуття
Майстерня розташована у зручному місці, є постійна клієнтура. Можливий подальший викуп майстерні.
Тел.: 0-96-370-59-11.
Пропозиція допомоги по дому
- Для літнього чоловіка з незначною проблемою зору потрібен(на) помічник/помічниця по дому. Можливе проживання, бажано з медичною освітою. Пропонується право наслідування 2-кімнатної квартири в центрі міста.
Просять звертатися лише за телефоном.
Тел.: 0-95-836-72-40.
