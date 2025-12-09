Олена Шуляк
Кременчук

Суд підтвердив законність переходу Свято-Троїцької релігійної громади у Кременчуці до Православної церкви України

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 389

Апеляційний суд залишив скаргу Капустіна без задоволення, а рішення Господарського суду Полтавської області — без змін

9 грудня у Східному апеляційному господарському суді відбувся розгляд апеляційної скарги Капустіна М.В. (митрополита Кременчуцького і Лубенського Миколая — ред.) на рішення Господарського суду Полтавської області щодо переходу Свято-Троїцької релігійної громади до ПЦУ. Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, а рішення Господарського суду Полтавської області — без змін.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив адвокат Руслан Лазоренко.

Таким чином, законність переходу громади до ПЦУ підтверджено. Раніше суд першої інстанції відмовив Капустіну у задоволенні позову про визнання недійсним переходу Свято-Троїцької релігійної громади до Православної церкви України. 

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав про рішення Господарського суду міста Києва щодо повернення позову Максима Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці через порушення підсудності.

Ми також писали, що 24 грудня навколо Троїцької церкви у Кременчуці почали демонтовувати парканОбговорення щодо зняття огорожі навколо Троїцької церкви почалися ще у вересні цього року. У листопаді на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церкви. На цьому місці у наступному році планують облаштувати сквер.

Додамо, що цьогоріч у січні господарський суд Києва повторно визнав зловживання процесуальними правами та повернув позов Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці. У червні суд підтвердив законність переходу Свято-Троїцької парафії до ПЦУ.

Що передувало

У жовтні минулого року біля приміщення Свято-Успенського собору у Кременчуці відбувся конфлікт між представниками релігійної громади Православної церкви України та Української православної церкви (УПЦ-МП). Тоді представники релігійної громади ПЦУ намагалися отримати доступ до приміщень церкви. 

Торік у вересні відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму. 

Троїцький храм, який підпорядковувався Українській православній церкві, нині перереєстрований під Православну церкву України. Храм очолює настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій.

Громаду Свято-Успенського собору очолила Оксана Кучменко.

