Суд передав громаді Кобеляк понад 1300 кв. м безхазяйної нерухомості

Кобеляцька територіальна громада отримала у власність нежитлові приміщення загальною площею понад 1300 квадратних метрів: раніше ці будівлі були взяті на облік як безхазяйні. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
У 2023 році Кобеляцька міська рада визнала об’єкти безхазяйним майном, оскільки більше року жодна особа не звернулася з документами, що підтверджують право власності. Відтак, нерухомість підлягала передачі громаді відповідно до законодавства.
Решетилівська окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах громади. Кобеляцький районний суд задовольнив заяву прокурорів, нині рішення вже виконано.
Тепер нерухомість використовуватиметься за потребами громади.
