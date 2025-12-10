Суд передав громаді Кобеляк понад 1300 кв. м безхазяйної нерухомості

За два роки ніхто не підтвердив право власності на неї

Кобеляцька територіальна громада отримала у власність нежитлові приміщення загальною площею понад 1300 квадратних метрів: раніше ці будівлі були взяті на облік як безхазяйні. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У 2023 році Кобеляцька міська рада визнала об’єкти безхазяйним майном, оскільки більше року жодна особа не звернулася з документами, що підтверджують право власності. Відтак, нерухомість підлягала передачі громаді відповідно до законодавства.

Решетилівська окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах громади. Кобеляцький районний суд задовольнив заяву прокурорів, нині рішення вже виконано.

Тепер нерухомість використовуватиметься за потребами громади.

