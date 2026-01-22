ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї

Лагідна українізація: які українські прізвища ніколи не відмінюються

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 113

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Ці українські прізвища ніколи не відмінюються!

 Якщо прізвища закінчуються на приголосний, тобто мають форми іменників другої відміни (наприклад: Поліщук, Ковальчук, Білоштан, Чолан, Сербин, Кулинич і под.) вони й відмінюються так само, як відповідні іменники: Поліщука, Ковальчука, Білоштана, Чолана, Сербина, Кулинича; Поліщукові, Ковальчукові, Білоштанові, Чоланові, Сербинові, Кулиничеві; Поліщука, Ковальчука, Білоштана, Чолана, Сербина, Кулинича; Поліщуком, Ковальчуком, Білоштаном, Чоланом, Сербином, Кулиничем.

 Важлива особливість: якщо таке прізвище належить не чоловікові, а жінці, то воно не відмінюється! Тож уживаймо правильно: Іванові Поліщуку, Миколі Ковальчукові, але Оксані Поліщук, Олені Ковальчук, Валентині Бойко, але Вадимові Бойку, Ользі Некряч, але Олегові Некрячу.

 В офіційних текстах, де часто вживають прізвища з ініціалами, а не повними іменами, саме відмінювання допомагає визначити стать особи, про яку йдеться. Якщо читаємо: "Ця продуктивна ідея належить А. Поліщуку", то розуміємо, що йдеться про чоловіка.

Натомість вираз: "Ідея належить А. Поліщук" вказує, що автором ідеї є жінка.

Отже, для уникнення непорозумінь, а то й образ мусимо уважно ставитися до відмінювання прізвищ. 

Цікаві українські слова

Ринва — труба (зокрема стічна).

Ґевал — невихована, груба, незграбна людина.

Баляндраси — це порожні та веселі розмови про щось незначне. Такі буденні теревені ще називають базіканням, балачками, патяканням тощо.

Свічадо — дзеркало або підвісний світильник.

 Длятися — це затримуватися, а ще баритися, гаятися, забаритися, затримуватися, зволікати тощо.

Кавалок — частина чогось; використовується у розмовній, не літературній мові.

«МІЖ» ЧИ «СЕРЕД»

між — коли є двоє або декілька чітко визначених предметів: «між двома будинками»

серед — коли група велика, невизначена: «серед людей»

 Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація мова
