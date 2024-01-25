Сьогодні у Глобиному відбувається сесія, раніше йшлося, що там мали представити нового головного лікаря міської лікарні, втім, Олег Лєднік дану інформацію не підтвердив
За словами очільника Кременчуцької районної військової адміністрації, нині у лікарні працює комісія, яка веде аудит фінансових справ. Що ж до Ігоря Балаховського, якого підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, його відсторонили від роботи на два місяці.
Нагадаємо, 28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського, та ще двох фігурантів затримали на підставі підозри у хабарництві. Нині усі троє скористалися правом внесення застави. Раніше очільник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що сума збитків від оборудки складає майже 6 мільйонів.
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