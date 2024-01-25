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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

«Головлікаря Глобинської лікарні відсторонили на два місяці, але поки не звільнили», — Лєднік

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 298

 

Сьогодні у Глобиному відбувається сесія, раніше йшлося, що там мали представити нового головного лікаря міської лікарні, втім, Олег Лєднік дану інформацію не підтвердив

За словами очільника Кременчуцької районної військової адміністрації, нині у лікарні працює комісія, яка веде аудит фінансових справ. Що ж до Ігоря Балаховського, якого підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, його відсторонили від роботи на два місяці.

— На цій сесії жодних нових кадрових питань по лікарні вирішуватися не буле. Поки мова йде про відсторонення на два місяці, поки триває слідство, — розповів Лєднік.

Нагадаємо, 28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського, та ще двох фігурантів затримали на підставі підозри у хабарництві. Нині усі троє скористалися правом внесення застави. Раніше очільник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що сума збитків від оборудки складає майже 6 мільйонів.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: хабар Глобинська міська лікарня
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