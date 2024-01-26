Діти загиблих захисників чи захисниць України отримують допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 277

Також додаткову щомісячну допомогу отримує кожна дитина з багатодітної сім'ї, яка навчається на денній формі у закладах професійної або вищої освіти

На Полтавщині діти загиблих захисників чи захисниць України отримують щомісячну допомогу з обласного бюджету. Інформація про це оприлюднена на сайті Полтавської облвійськадміністрації.

У 2024 році щомісячна допомога складає 2920 грн, відповідно до встановленого прожиткового мінімуму на одну особу.

Також кожна дитина з багатодітної сім'ї, яка навчається на денній формі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, отримує додаткову щомісячну допомогу у розмірі 2 тисячі гривень.

Ці виплати отримують мати (батько) чи опікун дитини або ж вона сама після досягнення нею 18 років.

Таку допомогу з обласного бюджету діти отримують незалежно від інших державних соціальних допомог, пенсій чи виплат.

Нагадаємо, наприкінці минулого року законодавці розширили коло осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового та деяких інших осіб.