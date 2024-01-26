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Де у Кременчуці 27 січня вимикатимуть світло

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 359

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 27 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Гайдамацька, 21-44;
  • пров. Грузинський, 3-9/20;
  • вул. Космонавтів, 39/14-60;
  • пров. Космонавтів, 1-9, 74-76;
  • туп. Космонавтів, 1,2;
  • вул. Ліщинова, 4-29;
  • пров. Сергія Петренка, 20-33;
  • вул. Чорноморська, 15/10-66;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
  • туп. Пилипа Орлика, 3А;
  • вул. Винахідниці Ющенко, 19-27А;
  • вул. Дмитра Демидюка, 4;
  • вул. Левка Лук'яненка, 20/1-23;
  • вул. Петрусенко, 3-22;
  • вул. Сумська, 38/25-40А;
  • вул. Троїцька, 79-89;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
  • вул. Богдана Хмельницького, 31А;
  • проїзд Григоровича-Барського, 1-12;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • пров. Нечая, 13-19;
  • вул. Проектна, 11/6-31;
  • пров. Проектний, 3-7;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19;
  • вул. Космічна, 7А-20;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9-24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 119.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Главком
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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