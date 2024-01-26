Де у Кременчуці 27 січня вимикатимуть світло
Сьогодні, 17:31
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 27 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
- вул. Гайдамацька, 147;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Гайдамацька, 21-44;
- пров. Грузинський, 3-9/20;
- вул. Космонавтів, 39/14-60;
- пров. Космонавтів, 1-9, 74-76;
- туп. Космонавтів, 1,2;
- вул. Ліщинова, 4-29;
- пров. Сергія Петренка, 20-33;
- вул. Чорноморська, 15/10-66;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
- туп. Пилипа Орлика, 3А;
- вул. Винахідниці Ющенко, 19-27А;
- вул. Дмитра Демидюка, 4;
- вул. Левка Лук'яненка, 20/1-23;
- вул. Петрусенко, 3-22;
- вул. Сумська, 38/25-40А;
- вул. Троїцька, 79-89;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- проїзд Григоровича-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Проектна, 11/6-31;
- пров. Проектний, 3-7;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19;
- вул. Космічна, 7А-20;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9-24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 119.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Главком
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