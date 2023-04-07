«Ви помиляєтеся»: бійці ЗСУ звернулися до Малецького проти закриття 29-ї гімназії

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 810 Коментарів: 1

Батько дитини, що тут навчається, вимагає як мінімум вибачень від міського голови

Бійці Збройних сил України записали відеопослання міському голові Віталію Малецькому. До мера звернувся батько дитини, що навчається у 29-й гімназії, який вважає, що влада помиляється, закриваючи школу. І щонайменше, що він нині повинен зробити — це перепросити.

«Звертаюся до Малецького, якій об…ав наших дітей, що навчаються у 29-й школі. Я думаю перше, що він повинен зробити, — це вибачитися перед батьками та дітьми. Я думаю, пане мер, закриття школи вам на руку не піде. Я батько, в мене син навчається у 29 школі, якого ви хочете вигнати кудись. Як вам необразливо сказати? Ви помиляєтеся, так робити не потрібно. Батьки проти. Ви не думайте, що ми тут всі загинемо, ми скоро всі повернемося…» — говорить кременчуцький боєць.

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Нагадаємо, у лютому стало відомо, що міська влада Кременчука вирішила під виглядом «реорганізації» закрити гімназію №29. Рішення тишком-нишком хотіли протягнути на сесії міськради, однак після розголосу та втручання батьків питання направили на доопрацювання. Тим часом у батьків кременчуцьких першокласників не приймають заяви на вступ до 1 класу гімназії №29.

Попри те, що рішення про «реорганізацію» школи не прийнято, набір дітей не проводять.

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