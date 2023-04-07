У батьків кременчуцьких першокласників не приймають заяви на вступ до 1 класу гімназії №29

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 492

Попри те, що рішення про «реорганізацію» школи не прийнято, набір дітей не проводять

У кременчуцькій гімназії №29 не приймають заяви на вступ до 1 класу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила представниця батьківського комітету гімназії Олена Дегтярьова.

Так, один з батьків зміг зареєструвати дитину через електронний сервіс запису дітей до 1 класу, але пізніше реєстрацію з невідомих причин скасували. Інші батьки прийшли подавати письмову заяву до школи, але там у прийнятті заяви — відмовили.

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Батьки кажуть, мовляв, адміністрація гімназії отримала вказівку від міської влади не приймати, хоча, нагадаємо, рішення міської ради про «реорганізацію» міська рада не затверджувала. Натомість обіцяла батькам зустрітися з батьками та педагогами та влаштувати «день відкритих дверей» до 6-го ліцею, куди планують перевести дітей.

— На прийом до міського голови потрапити неможливо, а обіцяної зустрічі ми чекаємо вже два місяці, — говорить Олена Дегтярьова.

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Нагадаємо, у лютому стало відомо, що міська влада Кременчука вирішила під виглядом «реорганізації» закрити гімназію № 29. Рішення тишком-нишком хотіли протягнути на сесії міськради, однак після розголосу та втручання батьків питання направили на доопрацювання.

Батьки продовжують відстоювати право своїх дітей ходити до 29-ї школи, але міська влада, схоже, робить усе по-своєму.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» слідкує за розвитком подій.



