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У батьків кременчуцьких першокласників не приймають заяви на вступ до 1 класу гімназії №29

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 492

Попри те, що рішення про «реорганізацію» школи не прийнято, набір дітей не проводять 

У кременчуцькій гімназії №29 не приймають заяви на вступ до 1 класу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила представниця батьківського комітету гімназії Олена Дегтярьова.

Так, один з батьків зміг зареєструвати дитину через електронний сервіс запису дітей до 1 класу, але пізніше реєстрацію з невідомих причин скасували. Інші батьки прийшли подавати письмову заяву до школи, але там у прийнятті заяви — відмовили.

Під тиском батьків депутати відклали прийняття рішення про закриття Кременчуцької гімназії № 29

Батьки кажуть, мовляв, адміністрація гімназії отримала вказівку від міської влади не приймати, хоча, нагадаємо, рішення міської ради про «реорганізацію» міська рада не затверджувала. Натомість обіцяла батькам зустрітися з батьками та педагогами та влаштувати  «день відкритих дверей» до 6-го ліцею, куди планують перевести дітей. 

— На прийом до міського голови потрапити неможливо, а обіцяної зустрічі ми чекаємо вже два місяці, — говорить Олена Дегтярьова.

Сьогодні у Кременчуці можуть закрити третю школу за 10 років: батьки вимагають зупинитись  

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що міська влада Кременчука вирішила під виглядом «реорганізації» закрити гімназію № 29. Рішення тишком-нишком хотіли протягнути на сесії міськради, однак після розголосу та втручання батьків  питання направили на доопрацювання.

Батьки продовжують відстоювати право своїх дітей ходити до 29-ї школи, але міська влада, схоже, робить усе по-своєму. 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» слідкує за розвитком подій. 


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: школи гімназія №29 першокласники
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