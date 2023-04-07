На Полтавщині суд взяв під варту мотоцикліста, який напав на патрульного

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На Полтавщині суд взяв під варту 26-річного мотоцикліста, який напав на поліцейського. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

– За клопотанням слідчих, погодженим з Полтавською окружною прокуратурою, суд узяв порушника під варту строком на 60 діб без права внесення застави. У кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, – повідомив заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив Сергій Рекун.

Нагадаємо, що 2 квітня, у Полтаві місцевий чоловік на мотоциклі потрапив у ДТП і після цього напав на патрульного.