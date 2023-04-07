На Полтавщині 20-річний чоловік порізав свого 20-річного родича

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5 квітня, близько 18.00, в одному із сіл Решетилівської громади Полтавського району 20-річний місцевий чоловік порізав свого 20-річного родича. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, під час конфлікту чоловік вдарив ножем свого родича. Потерпілого госпіталізували, а правопорушника затримала поліція в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом підозрюваному може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.