У Кременчуці собачки шукають турботливі родини

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 208

Якщо хочете знайти нового друга, звертайтесь у «Спецсервіс-Кременчук»

У Кременчуці вихованці «Спецсервіс-Кременчук» шукають турботливі родини. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Квітка – собака-товариш, весела подружка, яка з великим бажанням відправиться за вами у будь-яку пригоду. Їй приблизно рік, вона стерилізована та здорова.



Джена – собака середніх років, лагідна, добра. Гарно ставиться до людей, доброзичлива до собак, привчена до повідця. Джена – безпроблемна тварина, яка стане вірною подружкою для всіх членів родини.



Оленятко – це дуже ніжна та лагідна дівчинка, боязлива, але тільки поки незнайома із людиною. Із собаками дружить. Оленятко ще підліток, їй немає і року.



Манюня – мініатюрна, добра і лагідна дівчинка середніх літ, вже стерилізована. Собачці потрібна родина, де її любитимуть, піклуватимуться та будуть балувати.

А от лагідна собачка Кіра, яка дуже любить увагу, вже знайшла своїх людей, її забрали в добрі руки.

Якщо хочете знайти нового друга, звертайтесь у «Спецсервіс-Кременчук» з 8.00 до 17.00 за адресою: вулиця Левка Лук'яненка (колишня Горького), 48/75. Робочий номер телефону: 0672032197.

«Спецсервіс-Кременчук» облаштовує місця для тварин і для цього їм необхідні: