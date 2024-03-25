Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Водія-учасника смертельної ДТП на Рівненщині, внаслідок якої загинула кременчужанка, судитимуть

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 228

 

Чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення

Водія мікроавтобуса, який у листопаді минулого року не впорався з керуванням та врізався у відбійник, в результаті чого загинула 37-річна кременчужанка, судитимуть.

Подія сталася 24 листопада на трасі Київ-Чоп поблизу міста Дубно на Рівненщині. Водій та вісім пасажирів мікроавтобуса поверталися з Естонії до Києва. Після аварії водій зізнався правоохоронцям, що, скоріш за все, заснув за кермом — інакше не усвідомлює, як міг допустити аварію.

Серед усіх пасажирів постраждала лише 37-річна кременчужанка — її з політравмою, переломом ноги та травмою голови госпіталізували в реанімаційне відділення. Утім за два дні потерпіла померла.

 

Правоохоронці стверджують, що водій за кермом був тверезий.

Слідчі завершити досудове розслідування у цій справі та направили матеріали кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України на розгляд суду.

Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, цими вихідними на Кременчуччині загинув неповнолітній мотоцикліст, що врізався в електроопору.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Національна поліція
Теги: ДТП Рівне загибель кременчужанка суд водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх