Водія-учасника смертельної ДТП на Рівненщині, внаслідок якої загинула кременчужанка, судитимуть

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 228

Водія мікроавтобуса, який у листопаді минулого року не впорався з керуванням та врізався у відбійник, в результаті чого загинула 37-річна кременчужанка, судитимуть.

Подія сталася 24 листопада на трасі Київ-Чоп поблизу міста Дубно на Рівненщині. Водій та вісім пасажирів мікроавтобуса поверталися з Естонії до Києва. Після аварії водій зізнався правоохоронцям, що, скоріш за все, заснув за кермом — інакше не усвідомлює, як міг допустити аварію.

Серед усіх пасажирів постраждала лише 37-річна кременчужанка — її з політравмою, переломом ноги та травмою голови госпіталізували в реанімаційне відділення. Утім за два дні потерпіла померла.

Правоохоронці стверджують, що водій за кермом був тверезий.

Слідчі завершити досудове розслідування у цій справі та направили матеріали кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України на розгляд суду.

Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, цими вихідними на Кременчуччині загинув неповнолітній мотоцикліст, що врізався в електроопору.