У Кременчуці руйнується історична пам'ятка — будинок купця Чуркіна

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 954 Коментарів: 1

У місті руйнується історична пам'ятка - колишній будинок купця 1-ї гільдії Григорія Чуркіна у Крюкові, на вулиці Приходька, 43, де раніше розміщувався «Райффайзен Банк Аваль». Балансоутримувач пам'ятки — КГЖЕП «Автозаводське» — обстежив будівлю та поставив питання про капітальний ремонт покрівлі (заміну оцинкованих металевих листів), на який необхідно 1 млн 560 тис грн. За рахунок «внутрішніх резервів» КГЖЕП готовий знайти трохи більше половини грошей — 853 тис грн. Тому балансоутримувач просить депутатів внести зміни у Програму розвитку свого КП та перерозподілити його фінансування. Питання винесене на сесію Кременчуцької міськради.

У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться про те, що будівлю обстежили. Оцинкована металева покрівля уражена іржею. Внаслідок того, що дах тече, всередині клаптями відвалилася штукатурка, оголилися дерев'яні конструкції, на яких з'явилися сліди гниття. Руйнуються міжповерхові перекриття. Виявлені також пошкодження дерев'яних балок нижнього ярусу, під загрозою несуча спроможність конструкцій.

Як уже сказано, наразі йдеться про половину суми на ремонт покрівлі. Де взяти решту суми — на це питання пояснювальна записка та проєкт рішення сесії відповіді не дають.



Довідка

Будинок купця Чуркіна у Крюкові — пам'ятка архітектури місцевого значення, один з небагатьох збудованих до Жовтневого перевороту особняків Кременчука, що збереглися до сьогодні. Входить до об'єктів культурної спадщини. Будинок належав відомому купцю та меценату. Родина Чуркіних побудувала і утримувала богадільню у Крюкові, сирітський притулок, виплачували стипендію одному учню реального училища, одній учениці Маріїнської жіночої гімназії. Чуркін взяв на себе турботу про освітлення вулиці Херсонської, на якій він жив. Матеріали про це зберігає міський краєзнавчий музей.

У 2018 році, коли банк передав будівлю місту, кременчуцькі художники пропонували зробити там художній музей. Але на такий проєкт потрібні гроші — наразі ж йдеться хоча б про підтримання пам'ятки та порятунок від руйнування.