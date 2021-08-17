На Полтавщині 30-річний водій з'їхав у кювет та врізався у дерево

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17 серпня близько 9.00 на автодорозі Лохвиця-Гадяч (поблизу села Долинка Миргородського району) сталася аварія – водій авто Renault Logan з'їхав у кювет та врізався у дерево. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.

Після ДТП 30-річного водія з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні міста Гадяча.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.