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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 30-річний водій з'їхав у кювет та врізався у дерево

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 600

 

Чоловіка забрали у лікарню

17 серпня близько 9.00 на автодорозі Лохвиця-Гадяч (поблизу села Долинка Миргородського району) сталася аварія – водій авто Renault Logan з'їхав у кювет та врізався у дерево. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.

 

Після ДТП 30-річного водія з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні міста Гадяча.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП кювет дерево
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