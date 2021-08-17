На проспекті Свободи чоловік обрізав кабелі над входом у під'їзд

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17 серпня ТОРівці спіймали кабеліста. Про це повідомила патрульна поліція Кремечука.

Близько 2.00 копи отримали виклик «спрацювання сигналізації» на проспекті Свободи. Коли приїхали за вказаною адресою, інспектори роти ТОР обстежили прилеглі території та помітили над входом у під'їзд багатоповерхівки 53-річного громадянина, який ножицями по металу обрізав кабелі.

Останній не заперечував своєї причетності до злочину. Патрульні передали чоловіка слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце для встановлення усіх обставин події.