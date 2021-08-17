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Надзвичайні новини

На проспекті Свободи чоловік обрізав кабелі над входом у під'їзд

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 446

 

Кабеліста затримали ТОРівці

17 серпня ТОРівці спіймали кабеліста. Про це повідомила патрульна поліція Кремечука.

Близько 2.00 копи отримали виклик «спрацювання сигналізації» на проспекті Свободи. Коли приїхали за вказаною адресою, інспектори роти ТОР обстежили прилеглі території та помітили над входом у під'їзд багатоповерхівки 53-річного громадянина, який ножицями по металу обрізав кабелі.

Останній не заперечував своєї причетності до злочину. Патрульні передали чоловіка слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце для встановлення усіх обставин події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: кабель многоэтажка
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