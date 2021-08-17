Йоду та бинтів недостатньо: що ще має бути в аптечці туриста

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 382

Літо - пора відпусток, і багато хто не може дочекатися моменту, коли можна буде спакувати рюкзак та вирушити у захоплюючу мандрівку. Щоб пригода не перетворилася на трагедію, варто прислухатися до рекомендацій МОЗ України та правильно зібрати аптечку.

З собою необхідно мати:

антидіарейні засоби;

сорбенти;

оральні суміші для регідратації;

нестероїдні протизапальні засоби;

знеболювальні та жарознижувальні препарати;

протиалергічні засоби;

очні краплі з антисептиком (на випадок занесення інфекції в око);

сучасні антисептичні засоби для обробки ран;

рецептурні препарати, які вам прописав ваш сімейний лікар (за необхідності).

У разі травмування в нагоді стануть: