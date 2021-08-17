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Йоду та бинтів недостатньо: що ще має бути в аптечці туриста

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 382

 

МОЗ надав корисні рекомендації любителям гірських походів

Літо - пора відпусток, і багато хто не може дочекатися моменту, коли можна буде спакувати рюкзак та вирушити у захоплюючу мандрівку. Щоб пригода не перетворилася на трагедію, варто прислухатися до рекомендацій МОЗ України та правильно зібрати аптечку.

З собою необхідно мати:

  • антидіарейні засоби;
  • сорбенти;
  • оральні суміші для регідратації;
  • нестероїдні протизапальні засоби;
  • знеболювальні та жарознижувальні препарати;
  • протиалергічні засоби;
  • очні краплі з антисептиком (на випадок занесення інфекції в око);
  • сучасні антисептичні засоби для обробки ран;
  • рецептурні препарати, які вам прописав ваш сімейний лікар (за необхідності).
У разі травмування в нагоді стануть:
  • джгут або турнікет, що зупиняє кров;
  • перев’язувальні матеріали (бинти, ватні диски, стерильні серветки, набір пластирів тощо);
  • еластичний бинт (використовується при розтягненні зв’язок);
  • спиртовмісний антисептик для рук (що містить не менш як 60% спирту);
  • шини для іммобілізації травмованих кінцівок;
  • термоковдра.
І, звісно, в кожній аптечці має бути електричний термометр, пульсоксиметр та пінцет.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: туризм аптечка МОЗ України
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