Йоду та бинтів недостатньо: що ще має бути в аптечці туриста

МОЗ надав корисні рекомендації любителям гірських походів
Літо - пора відпусток, і багато хто не може дочекатися моменту, коли можна буде спакувати рюкзак та вирушити у захоплюючу мандрівку. Щоб пригода не перетворилася на трагедію, варто прислухатися до рекомендацій МОЗ України та правильно зібрати аптечку.
З собою необхідно мати:
- антидіарейні засоби;
- сорбенти;
- оральні суміші для регідратації;
- нестероїдні протизапальні засоби;
- знеболювальні та жарознижувальні препарати;
- протиалергічні засоби;
- очні краплі з антисептиком (на випадок занесення інфекції в око);
- сучасні антисептичні засоби для обробки ран;
- рецептурні препарати, які вам прописав ваш сімейний лікар (за необхідності).
У разі травмування в нагоді стануть:
- джгут або турнікет, що зупиняє кров;
- перев’язувальні матеріали (бинти, ватні диски, стерильні серветки, набір пластирів тощо);
- еластичний бинт (використовується при розтягненні зв’язок);
- спиртовмісний антисептик для рук (що містить не менш як 60% спирту);
- шини для іммобілізації травмованих кінцівок;
- термоковдра.
І, звісно, в кожній аптечці має бути електричний термометр, пульсоксиметр та пінцет.