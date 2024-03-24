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«Пощезнуть всі перевертні й приблуди»: Військові долучилися до тижня поезії

Сьогодні, 19:16 Переглядів: 120

 

Поезія як форма літератури реагує на події найпершою

Команда Українського інституту книги проводить Всеукраїнську інформаційно-просвітницьку акцію «Національний тиждень читання. Тиждень поезії», який триває з 16 до 24 березня 2024 р., що охоплює дату святкування Всесвітнього дня поезії (21 березня).

«Тиждень поезії» в Україні відбудеться вперше, і, ми вважаємо, що це гарна можливість відзначити роль поетів і поетичного слова в культурі, особливо під час війни, адже поезія як форма літератури реагує на події найпершою, – говорять організатори.

До акції долучилася й 107 реактивна артилерійська бригада. Військовий з позивним «Історик» зачитав рядки Василя Симоненка:

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна військові поезія
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