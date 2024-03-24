«Пощезнуть всі перевертні й приблуди»: Військові долучилися до тижня поезії

Команда Українського інституту книги проводить Всеукраїнську інформаційно-просвітницьку акцію «Національний тиждень читання. Тиждень поезії», який триває з 16 до 24 березня 2024 р., що охоплює дату святкування Всесвітнього дня поезії (21 березня).
До акції долучилася й 107 реактивна артилерійська бригада. Військовий з позивним «Історик» зачитав рядки Василя Симоненка:
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
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