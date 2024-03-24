Якою буде погода у Кремечнуці в понеділок, 25 березня

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 216

У перший робочий день тижня тепла і сонячна погода, яка порадувала кременчужан на вихідних, зміниться на похмару та дощову.

Синоптики прогнозують хмарність та дощ – зранку дрібний, який протягом дня буде посилюватися і надвечір може бути злива.

За даними сайтів прогнозу погоди, у понеділок, 25 березня, вдень очікується до +10°C, а вночі температура опуститься до +10°C. Вітер буде південно-східного напрямку силою 1,5 – 3 м/с.