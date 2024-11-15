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Надзвичайні новини

Риболовля на мільйон: кременчуцькі браконьєри наловили риби у природоохоронній акваторії

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 0

 

Спіймати браконьєри встигли близько 150 кг риби

На Кременчуччині правоохоронці виявили чергових рибних браконьєрів, які наловили риби на майже 1,2 млн грн. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Браконьєрів затримали учора, 14 листопада, в акваторії ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський». 

 

Рибу браконьєри ловили із промислового судна у місці, де промислове рибальство заборонено законом. За допомогою двох сіток вони наловили близько 150 кг лящів та карасів.

 

Сума збитків, яку рибалки завдали навколишньому середовищу, склала майже 1,2 мільйона гривень. На місце події інспектори патруля викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали браконьєрів, які незаконно спіймали риби на 400 тис. грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: риболовля риба браконьєрство браконьєри рибоохоронний патруль
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