Серед переможців конкурсу «Українська мова — мова єднання» багато кременчужан
Сьогодні, 11:33
Переглядів: 71
В Одесі підбили підсумки цьогорічного Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», в якому брали участь кременчуцькі письменники
Почесною відзнакою ХХVI-го Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» нагороджено:
- Володимира Шевченка-Василенка, журналіста, письменника, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини національної спілки журналістів України.
Дипломами «Золотий рядок» відзначено:
- Тетяну Булат за книгу поезій вибраних творів у 2-х томах «Перлини української душі». Номінація «Квітни, мова наша рідна»;
- Неонілу Василенко за літературно-художнє видання Серії «Казки і легенди Кременчуччини» — «Казки і легенди княгині Неоніли». Номінація «Лауреати»;
- ВалеріяГолуба за літературно-художнє видання «Час, коли падають зорі». Номінація «Лауреати»;
- Наталію Маєвську за книгу прози і поезії для дітей «Паляничка». Номінація «Лауреати»;
- Ольгу Пилипчук за літературно-художнє видання І-тому вибраних творів. Номінація «Квітни, мова наша рідна»;
- Анатолія Сербіна за публіцистичне видання книги із Серії розповідей про знаних медиків Кременчука «Персоналії. Медична галузь Кременчука». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;
- Володимира Шевченка-Василенка за літературно-художнє видання повісті «Стежками доль» Серії «Історичні віхи Полтавщини». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;
- Володимира Шестакова за літературно-художнє видання віршів, мініатюр і афоризмів «Авторизмы, гномы и квадростишия». Номінація «Лауреати»;
- Тетяну Широку за книгу мемуарів про творчих людей Кременчуччини «Я недаремно живу на цій землі». Номінація «Лауреати»;
- Вікторію Бахарєву за літературно-художнє видання збірки поезій «Вільна». Номінація «Лауреати»;
- Іванну Чаплигіну за літературно-художнє видання прозово-поетичної збірки «Я викидала серце на смітник». Номінація «Лауреати».
Вітаємо переможців з високими нагородами. Бажаємо нових творчих успіхів, нових поважних нагород.
