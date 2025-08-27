ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура

Серед переможців конкурсу «Українська мова — мова єднання» багато кременчужан

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 71

В Одесі підбили підсумки цьогорічного Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», в якому брали участь кременчуцькі письменники

Почесною відзнакою ХХVI-го Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» нагороджено:

  • Володимира Шевченка-Василенка, журналіста, письменника, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини національної спілки журналістів України.

Дипломами «Золотий рядок» відзначено:

  • Тетяну Булат за книгу поезій вибраних творів у 2-х томах «Перлини української душі». Номінація «Квітни, мова наша рідна»;
  • Неонілу Василенко за літературно-художнє видання Серії «Казки і легенди Кременчуччини» — «Казки і легенди княгині Неоніли». Номінація «Лауреати»;
  • ВалеріяГолуба за літературно-художнє видання «Час, коли падають зорі». Номінація «Лауреати»;
  • Наталію Маєвську за книгу прози і поезії для дітей «Паляничка». Номінація «Лауреати»;
  • Ольгу Пилипчук за літературно-художнє видання І-тому вибраних творів. Номінація «Квітни, мова наша рідна»;
  • Анатолія Сербіна за публіцистичне видання книги із Серії розповідей про знаних медиків Кременчука «Персоналії. Медична галузь Кременчука». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;
  • Володимира Шевченка-Василенка за літературно-художнє видання повісті «Стежками доль» Серії «Історичні віхи Полтавщини». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;
  • Володимира Шестакова за літературно-художнє видання віршів, мініатюр і афоризмів «Авторизмы, гномы и квадростишия». Номінація «Лауреати»;
  • Тетяну Широку за книгу мемуарів про творчих людей Кременчуччини «Я недаремно живу на цій землі». Номінація «Лауреати»;
  • Вікторію Бахарєву за літературно-художнє видання збірки поезій «Вільна». Номінація «Лауреати»;
  • Іванну Чаплигіну за літературно-художнє видання прозово-поетичної збірки «Я викидала серце на смітник». Номінація «Лауреати».

Вітаємо переможців з високими нагородами. Бажаємо нових творчих успіхів, нових поважних нагород.

Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс літературний конкурс Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ НСЖУ українська мова
