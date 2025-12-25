На Полтавщині запровадили графік аварійних відключень світла (доповнено)

У разі змін або скасування ГАВ енергетики проінформують окремо
Сьогодні, 25 грудня, о 14.39 на Полтавщині запровадили графіки аварійного відключення світла. Про це повідомляє Полтавобленерго.
ГАВ вводять, коли навантаження на енергосистему перевищує можливості генерації або передачі електроенергії. Тривалість та послідовність відключень залежать від балансу в енергосистемі.
У разі змін або скасування ГАВ енергетики проінформують окремо.
Нагадуємо, що сьогодні, 25 грудня, в Кременчуці світло вимикається відповідно графіків.
Доповнено:
О 16.04, за розпорядженням Полтавобленерго, ГАВ скасовується.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.