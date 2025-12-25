У Кременчуці розслідують побиття неповнолітнього: слідчі просять доступ до камер «Безпечного міста»

Як йдеться в ухвалі Автозаводського районного суду Кременчука, заява до поліції надійшла 28 листопада 2025 року від матері неповнолітнього. За її словами, сина побили ще 16 листопада близько 17.30.

22 листопада правоохоронці оглянули територію навчального закладу в Кременчуці як місце події. Після цього поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Свідки повідомили, що того дня на стадіоні навчального закладу група підлітків завдавала тілесних ушкоджень іншому хлопцеві. Сусідка бабусі постраждалого хлопчика повідомила, що побачила з вікна неповнолітніх осіб, які стоять на стадіоні та запитала чи випадково немає там онука сусідки, коли жінка виглянула у вікно, вона побачила, що хлопець знаходиться на землі, а біля нього стоять неповнолітні хлопці.

Під час розслідування слідство встановило, що на території навчального закладу встановлені камери системи відеоспостереження «Безпечне місто»/«Безпечна громада», які зафіксували момент побиття. Доступ до цих камер перебуває у володінні іншої установи, тому отримати відеозаписи іншим шляхом неможливо. У зв’язку з цим слідчі звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відео з камер спостереження. В суді клопотання підтримали.

Нагадаємо, минулого місяця у Полтаві група дітей побила 11-річного хлопчика в парку.




