Врятоване життя на Різдво: на Кременчуччині рятувальники витягнули собаку з триметрової ями

У місті Глобине працівники ДСНС допомогли витягти собаку, який упав в бетонну яму і не міг вибратись самостійно
Пресслужба Кременчуцького райуправління ДСНС повідомляє, що сьогодні, 25 грудня, рятувальники отримали повідомлення про падіння собаки до бетонної ями у місті Глобине.
На місце події прибули працівники ДСНС, вони знайшли тварину на дні триметрової ями серед каміння та сміття.
За допомогою драбини один із рятувальників спустився вниз і обережно дістав собаку на поверхню, чим врятував їй життя.
Нагадаємо, що 15 грудня рятувальники Кременчука допомогли коту спуститись з дерева.
