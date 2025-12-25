Врятоване життя на Різдво: на Кременчуччині рятувальники витягнули собаку з триметрової ями

У місті Глобине працівники ДСНС допомогли витягти собаку, який упав в бетонну яму і не міг вибратись самостійно

