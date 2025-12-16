У Кременчуці рятувальники зняли кота з дерева

15 грудня Кременчуці рятувальники допомогли коту, який застряг у гілках дерева, повідомили у Кременчуцькому районному управлінні цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Повідомлення надзвичайникам надійшло від випадкових очевидців. На місце прибули рятувальники, які за допомогою драбини дістали тварину з дерева.
Під час рятувальної операції на місце прийшов власник кота, який упізнав свого домашнього улюбленця. Після порятунку тварину відразу передали господарю.
Кіт не постраждав.
Нагадаємо, того ж дня у Кременчуці з задимленої квартири врятували жінку.
