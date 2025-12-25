Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Дмитром Балутою

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця
У п’ятницю, 26 грудня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужовцем Дмитром Балутою. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син та люблячий чоловік, випускник Кременчуцької гімназії № 1 — загинув 15 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Дмитра Балути відбудеться завтра, 26 грудня:
