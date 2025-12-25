Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Дмитром Балутою

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 479

У п’ятницю, 26 грудня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужовцем Дмитром Балутою. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що захисник — вірний син та люблячий чоловік, випускник Кременчуцької гімназії № 1 — загинув 15 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Дмитра Балути відбудеться завтра, 26 грудня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.