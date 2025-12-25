ГО "Захист держави"
Кременчук, Допомога військовим

Картина – для музею, смаколики й килимки – для військових

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 65

Маленький Павло намалював різдвяну листівку для захисників

Кременчужанка Ольга Кульбаба зі своїм сином Павлом переконані: в час, коли країна бореться за свою свободу, допомагати Збройним силам України — це правильно і необхідно. Саме тому жінка — часта гостя у військово-історичному музеї ВПУ № 7. Вона постійно привозить сюди щось необхідне військовим.

Каже, чула про музей й про волонтерську діяльність ВПУ № 7, тому вирішила дізнатися, чим може бути корисна.

— Я запитала, чи потрібні хлопцям саморобні килимки, які можу зробити у великій кількості. Отримала відповідь — все потрібно, тому регулярно збираємо й приносимо.

 

Сьогодні у Різдво пані Ольга подарувала музею символічну картину й передала коробку подарунків для ЗСУ. Павло намалював різдвяну листівку для військових.

— Вона поїде нашим найкращим хлопцям, — запевнив Володимир Поляков, керівник музею.

Він підкреслив, що багато мешканці міста щодня щось приносять. Хтось переказує донати , навіть невеликі, але регулярні. Хтось приносить продукти, теплі речі, медикаменти, засоби гігієни. Хтось плете маскувальні сітки або допомагає волонтерам з логістикою.

— Кожен робить посильний внесок, розуміючи: на фронті немає «чужих» — там наші рідні, наші захисники. Ми цінуємо внесок кожного й дякуємо за небайдужість. Допомагати нашим хлопцям — це наш обов’язок. Тішуся, коли разом із дорослими приходять діти. Це говорить про те, що вони розуміють важливість того, що роблять їх батьки.
Автор: Мирослава Українська
Теги: ВПУ №7 музей допомога ЗСУ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх