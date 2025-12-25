Картина – для музею, смаколики й килимки – для військових

Кременчужанка Ольга Кульбаба зі своїм сином Павлом переконані: в час, коли країна бореться за свою свободу, допомагати Збройним силам України — це правильно і необхідно. Саме тому жінка — часта гостя у військово-історичному музеї ВПУ № 7. Вона постійно привозить сюди щось необхідне військовим.
Каже, чула про музей й про волонтерську діяльність ВПУ № 7, тому вирішила дізнатися, чим може бути корисна.
Сьогодні у Різдво пані Ольга подарувала музею символічну картину й передала коробку подарунків для ЗСУ. Павло намалював різдвяну листівку для військових.
Він підкреслив, що багато мешканці міста щодня щось приносять. Хтось переказує донати , навіть невеликі, але регулярні. Хтось приносить продукти, теплі речі, медикаменти, засоби гігієни. Хтось плете маскувальні сітки або допомагає волонтерам з логістикою.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.