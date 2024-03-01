Днями поблизу Кременчуцької ГЕС проходитимуть навчальні стрільби

Щодня, до 4 березня, на березі Дніпра поблизу Кременчуцької гідроелектростанції проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляють у пресслужбі Світловодської міської ради.
У цей час триватиме заборона на розміщення, використання та перебування людей, човнів і суден на водному плесі акваторії Кременчуцького водосховища, прилеглих річок, водойм, та їх прибережних зонах, додають у міськраді.
Мешканців закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах місця і напрямки, звідки лунатимуть постріли.
У разі оголошення повітряної тривоги навчальні стрільби не проводитимуться.
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