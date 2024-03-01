Днями поблизу Кременчуцької ГЕС проходитимуть навчальні стрільби

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 188

Щодня, до 4 березня, на березі Дніпра поблизу Кременчуцької гідроелектростанції проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляють у пресслужбі Світловодської міської ради.

У цей час триватиме заборона на розміщення, використання та перебування людей, човнів і суден на водному плесі акваторії Кременчуцького водосховища, прилеглих річок, водойм, та їх прибережних зонах, додають у міськраді.

Мешканців закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах місця і напрямки, звідки лунатимуть постріли.

У разі оголошення повітряної тривоги навчальні стрільби не проводитимуться.







