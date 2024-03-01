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Робоча група «Прозорість і підзвітність» розгляне ситуацію з ліфтами у Полтаві

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 113

 

Фахівці уже розпочали роботу щодо запуску 300 ліфтів

У Полтавській облвійськадміністрації винесли притання про роботу ліфтового господарства у Полтаві на розгляд робочій групі «Прозорість і підзвітність». Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, обласне керівництво втрутилося у ситуацію у зв’язку із суспільним резонансом та відсутністю позитивних зрушень. І уже навіть знайшли шляхи вирішення проблеми.

Керівництво Полтавської громади тимчасово укладе прямі договори із підрядною організацією, яку оперативно визначать під час аналізу ринку послуг. І паралельно готуватимуться папери з підготовки та оголошення нового тендеру.

Важливо, щоб ліфти запустили максимально швидко, і люди знову змогли користуватися цими послугами. Консолідуємо зусилля задля вирішення питання, — додає Філіп Пронін.

Що цьому передувало?

Станом на 20 лютого у багатоквартирних будинках Полтави не працювали 529 ліфтів. Зупинило їхню роботу товариство «Будкомплект», яке обслуговує ліфти у місті із 2018 року. 

За словами секретарки Полтавської міськради Катерини Ямщикової, боргів перед компанією у міста не було. Тоді ж міська влада зобов'язала фірму-підрядника увімкнути ліфти протягом доби, інакше договір з нею буде розірваний.

На 21 лютого деякі ліфти у багатоповерхівках міста почали вмикати.

22 лютого у місті не працювали близько 300 ліфтів. Керівництво Полтавської міськради оголосило про розірвання договору з підрядником, а правоохоронці порушили проти фірми кримінальне провадження.

Нагадаємо, останнім часом робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договорів у трьох громадах області. Мова йде про ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття у Кременчуцізакупівлю матеріалів на реконструкцію лікарні у Горішніх Плавнях та закупівлю акушерських ліжок для перинатального центру у Полтаві.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтава Прозорість і підзвітність ліфт
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