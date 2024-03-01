У Кременчуцькій гімназії №7 планують провести термомодернізацію за 30 млн гривень

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 204

У навчальному закладі є затримки з облаштуванням другого укриття, бо не виділяються кошти

У Кременчуцькій гімназії №7 планують провести термомодернізацію за 30 млн гривень. Про це розповіла Лариса Павлішевська, директорка школи.

Гімназія №7 стала учасницею європейського проєкту з термомодернізації після того, як вибухова хвиля пошкодила будівлю закладу. У рамках проєкту передбачається заміна покрівлі й усіх вікон.

– Але з Полтави зателефонували і сказали, що в Києві поки що Полтавську область (наш один заклад розглядався від Полтавської області) поки ще не запустили у 2024 році. Проєкт готовий, але поки що Київ не дає підтвердження. Там треба 30 млн гривень, щоб виконати роботи по проєкту, – каже Лариса Павлішевська.

Пані директорка повідомила, що є затримки з облаштуванням другого укриття в гімназії, бо не виділяються кошти:

– Перше укриття, яке було готове на 1 вересня, не може забезпечити повний обсяг, щоб гімназія могла працювати в одну зміну. Тому 6, 7 та 8 класи навчаються у другу зміну. На сьогодні для нас є проблемою те, що у другому укритті, яке б дозволило нам працювати в одну зміну, не виконуються роботи. Договір у нас є, ще минулого року був заключений.

Загалом у закладі освіту здобувають 319 учнів, з 1 січня додалася ще 91 дитина дошкільного підрозділу, адже дитсадок №4 приєднали до гімназії №7.

За словами Лариси Павлішевської, виконком ухвалив виділення коштів для другого укриття наприкінці 2023 року, але оскільки у грудні виникла «дірка» у міському бюджеті через вилучення «військового» ПДФО, кошти так і не надійшли.

Як каже директорка, 40% робіт по другому укриттю вже провели. Зроблене освітлення, але ще не виконані оздоблення стін та інженерні роботи, не облаштований вхід, не встановлені витяжки.

Влітку в укритті з одного боку вже переварили труби системи опалення, щоб облаштувати вихід, те ж саме треба зробити з іншого боку. Наразі чекають закінчення опалювального сезону. Директор департаменту освіти Геннадій Москалик зауважив, що на ці роботи на інженерних мережах вже виділили гроші.

Перше сховище гімназії вміщує 200 осіб. В укритті облаштували зони для кожного класу, та все ж діти перебувають в загальному приміщенні, тож уроки в таких умовах проводити дещо складно, бо окремих приміщень немає.

На запитання депутатів, чи не мерзнутимуть діти у сховищі, коли не буде опалення, директорка відповіла, що на такий випадок є два генератори та конвектори, які можна використовувати за необхідності.