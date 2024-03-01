В Горішніх Плавнях облаштували укриття для найменших

Минулого тижня міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков та його заступниця Надія Угнічева оглянули укриття, де вихованці дошкільного навчального закладу (ДНЗ) «Казка» компенсуючого типу зможуть перебувати під час повітряної тривоги. Його облаштували у підвальному приміщенні закладу освіти № 6. Більше інформації — у матеріалі газети «Хроніки тижня».
Дмитро Биков зазначив, що проєктом будівлі ДНЗ «Казка» не було передбачено підвального приміщення, де можна було б створити захисну споруду для одночасного комфортного перебування усіх вихованців і персоналу закладу — власне укриття в ньому невелике. Тому були виділені кошти на облаштування захисної споруди для вихованців дошкільного закладу в підвальному приміщенні школи.
Будівельно-ремонтні роботи, заміну трубопроводів, монтаж електромережі та вентиляційної системи виконали спеціалісти комунального підприємства «Рембудсервіс». Меблі та необхідне навчально-ігрове обладнання надали в ДНЗ.
За словами Дмитра Бикова, від початку повномасштабного вторгнення уже облаштували 17 укриттів для учнів шкіл та вихованців дитячих садків. Цей процес продовжується й надалі. Своєю чергою директорка ДНЗ «Казка» Ірина Гартман висловила подяку органам місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим та педагогічому колективу школи № 6 під керівництвом Лілії Федоренко за облаштування укриття.
— Ми отримали захисну споруду для 55 осіб, тобто для чотирьох груп вихованців і фахівців. Облаштували розвивальні зони, для дидактичних і настільних ігор. Є можливість навіть гратися в рухливі ігри, — зазначила директорка дитсадка. — В укритті є також ліжка для дітей. Якщо повітряна тривога припаде на денний відпочинок, то вони зможуть поспати, а якщо на час обіду — тоді їжу доставлять в укриття.
Колектив нашого закладу дуже задоволений, що отримав такі можливості для навчання дітей у разі оголошення повітряної тривоги, які тривають інколи до 2-3 годин, — підсумувала очільниця ДНЗ «Казка».
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