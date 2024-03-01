В Горішніх Плавнях облаштували укриття для найменших

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 126 Партнерський проєкт

Минулого тижня міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков та його заступниця Надія Угнічева оглянули укриття, де вихованці дошкільного навчального закладу (ДНЗ) «Казка» компенсуючого типу зможуть перебувати під час повітряної тривоги. Його облаштували у підвальному приміщенні закладу освіти № 6. Більше інформації — у матеріалі газети «Хроніки тижня».

Дмитро Биков зазначив, що проєктом будівлі ДНЗ «Казка» не було передбачено підвального приміщення, де можна було б створити захисну споруду для одночасного комфортного перебування усіх вихованців і персоналу закладу — власне укриття в ньому невелике. Тому були виділені кошти на облаштування захисної споруди для вихованців дошкільного закладу в підвальному приміщенні школи.

Будівельно-ремонтні роботи, заміну трубопроводів, монтаж електромережі та вентиляційної системи виконали спеціалісти комунального підприємства «Рембудсервіс». Меблі та необхідне навчально-ігрове обладнання надали в ДНЗ.

— Безпечне приміщення висотою 2,5 м відповідає правилам пожежної безпеки та санітарним нормам, — наголосив очільник громади. — Площа укриття становить 108 м². У приміщенні дотримується температурний режим та належна вологість повітря. Є запас питної води, облаштовані важливі для дітей зони: відпочинку, прийому їжі, ігрова та для занять. Також створені умови для денного сну малюків.

За словами Дмитра Бикова, від початку повномасштабного вторгнення уже облаштували 17 укриттів для учнів шкіл та вихованців дитячих садків. Цей процес продовжується й надалі. Своєю чергою директорка ДНЗ «Казка» Ірина Гартман висловила подяку органам місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим та педагогічому колективу школи № 6 під керівництвом Лілії Федоренко за облаштування укриття.