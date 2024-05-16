Акції Кременчуцького молокозаводу передали компанії «Данон Дніпро»

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Раніше власником акцій молокозаводу була компанія, яка майже на 95% належить компанії «Данон Росія»

Акції Кременчуцького молокозаводу Уряд забрав у попереднього власника та передав компанії «Данон Дніпро». Про це стало відомо із розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня.

Раніше акції молокозаводу належали фірмі «Галактон», що входить до фінансово-промислової групи «Данон» в Україні. Компанія зареєстрована у Києві, проте на 94,6% належить «Данон Росія», яка із 2022 року перебуває під українськими санкціями.

Відповідно до розпорядження Кабміну від 14 травня усі акції Кременчуцького молокозаводу перейшли до іншого члена міжнародної групи компаній Danone — «Данон Дніпро».

Нагадаємо, компанія Danone перейменувала бренд молочних продуктів «Простоквашино», які виробляються на молокозаводі у Кременчуці, на «Просто наше».