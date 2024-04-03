Скоро Землю накриють потужні магнітні бурі: кременчужанам слід чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 100

4 і 5 квітня Землю накриють потужні магнітні бурі. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

У ці дні К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягне значення 5. Втім, 6 квітня цей показник вже буде низьким — сонячна активність зменшиться.

У період потужних магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння. Фахівці радять метеозалежним потурбуватися про своє здоров’я — частіше бувати на свіжому повітрі, уникати стресу, перевтоми та підвищених розумових і фізичних навантажень.

Нагадаємо, наприкінці лютого метеорологи зафіксували найпотужнішу за останні 7 років магнітну бурю — тоді на Сонці сталися два сильні спалахи.