Домашня буженина від газети «Для дому і сім'ї»: просто, швидко, смачно
Вчора, 22:00
Переглядів: 142
На приготування буженини не потрібно мати великий досвід у кулінарії та багато часу. Необхідно лише замаринувати м'ясо та загорнути його у фольгу
Інгредієнти:
1 кг свинячий ошийок
1 шт.часник
20 г приправи до мʼяса
10 г паприки меленої
20 г перцю каєнського
Сіль, перець чорний мелений
50 мл олія соняшникова
- Часник почистити, нарізати пластинками
- Змішати приправу для свинини, паприку, каєнський перець, сіль і чорний перець.
- М’ясо помити, прибрати все зайве, обсушити та зробити глибокі надрізи.
- Часник обваляти в суміші спецій і вкласти у надрізи в м’ясі.
- Решту спецій змішати з олією і натерти цією сумішшю м’ясо.
- М’ясо загорнути у харчову плівку та залишити на дві години при кімнатній температурі маринуватися.
- Форму для запікання застелити пергаментом, та викласти туди м’ясо.
- Запікати спершу у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, а потім ще 60 хвилин при температурі 140 градусів.
- Готове м’ясо перекласти на тарілку, накрити фольгою і залишити ще на 15 хвилин.
Смачного!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.