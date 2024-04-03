Домашня буженина від газети «Для дому і сім'ї»: просто, швидко, смачно

Вчора, 22:00 Переглядів: 142

На приготування буженини не потрібно мати великий досвід у кулінарії та багато часу. Необхідно лише замаринувати м'ясо та загорнути його у фольгу

Інгредієнти: 1 кг свинячий ошийок 1 шт.часник 20 г приправи до мʼяса 10 г паприки меленої 20 г перцю каєнського Сіль, перець чорний мелений 50 мл олія соняшникова Часник почистити, нарізати пластинками

Змішати приправу для свинини, паприку, каєнський перець, сіль і чорний перець.

М’ясо помити, прибрати все зайве, обсушити та зробити глибокі надрізи.

Часник обваляти в суміші спецій і вкласти у надрізи в м’ясі.

Решту спецій змішати з олією і натерти цією сумішшю м’ясо.

М’ясо загорнути у харчову плівку та залишити на дві години при кімнатній температурі маринуватися.

Форму для запікання застелити пергаментом, та викласти туди м’ясо.

Запікати спершу у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, а потім ще 60 хвилин при температурі 140 градусів.

Готове м’ясо перекласти на тарілку, накрити фольгою і залишити ще на 15 хвилин. Смачного!

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