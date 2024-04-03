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Домашня буженина від газети «Для дому і сім'ї»: просто, швидко, смачно

Вчора, 22:00 Переглядів: 142

 

На приготування буженини не потрібно мати великий досвід у кулінарії та багато часу. Необхідно лише замаринувати м'ясо та загорнути його у фольгу

Інгредієнти:

1 кг свинячий ошийок

1 шт.часник

20 г приправи до мʼяса

10 г паприки меленої

20 г перцю каєнського

Сіль, перець чорний мелений

50 мл олія соняшникова

  • Часник почистити, нарізати пластинками
  • Змішати приправу для свинини, паприку, каєнський перець, сіль і чорний перець.
  • М’ясо помити, прибрати все зайве, обсушити та зробити глибокі надрізи.
  • Часник обваляти в суміші спецій і вкласти у надрізи в м’ясі.
  • Решту спецій змішати з олією і натерти цією сумішшю м’ясо.
  • М’ясо загорнути у харчову плівку та залишити на дві години при кімнатній температурі маринуватися.
  • Форму для запікання застелити пергаментом, та викласти туди м’ясо.
  • Запікати спершу у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, а потім ще 60 хвилин при температурі 140 градусів.
  • Готове м’ясо перекласти на тарілку, накрити фольгою і залишити ще на 15 хвилин.

Смачного! 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: домашня буженіна смачні рецепти свинина м'ясо рецепти із м'яса
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