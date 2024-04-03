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Завтра у Кременчуці відбудеться зустріч пам'яті Героя України Максима Кагала

Сьогодні, 20:49 Переглядів: 116

 

На заході відбудеться зустріч із рідними, друзями та побратимами полеглого Героя

Завтра, 4 квітня, у Кременчуці у приміщенні ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка відбудеться захід, присвячений загиблому Героєві України Максиму Кагалу — зустріч-портрет «Максим Кагал — воїн, спортсмен, чемпіон». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо від працівників Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

Максим Кагал — спортсмен, кікбоксер, чемпіон світу, старший лейтенант Національної Гвардії України. У березні 2022 року військовий героїчно загинув під час виконання завдання з оборони Маріуполя.

У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з Кременчука Максим Кагал

За словами організаторів заходу, Максим зробив великий внесок у розвиток українського спорту та міг би виховати не одне покоління спортсменів. Проте пішов захищати Батьківщину.

Кременчужанин Максим Кагал отримав звання Героя України посмертно

На заході будуть присутні рідні, друзі, знайомі та побратими військового, які поділяться теплими та яскравими спогадами про Максима Кагала.

Відбудеться зустріч о 14.00 у приміщенні ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка за адресою вул. Героїв Маріуполя, 65.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Максим Кагал зустріч пам'ять Герой України
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