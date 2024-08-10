Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Кременчуччина попрощалася з військовим Володимиром Міщенком, який помер у російському полоні

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 466

 

У полон військовий потрапив у перші дні повномасштабного вторгнення під час оборони Маріуполя

Вчора, 9 серпня, у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» поховали старшого солдата ЗСУ Володимира Міщенка. Воїн потрапив в полон до російських окупантів у березні 2022 року під час оборони Маріуполя.

Володимир Міщенко народився в селі Прелісне Слов’янського району Донецької області. Закінчив Димитрівську середню школу та професійно-технічне училище — здобув професію електрослюсаря. У 2000-2002 роках Володимир Міщенко проходив строкову військову службу в лавах ЗСУ. Потім працював за фахом на шахтах Донеччини.

З 2017 року, під час російсько-української війни, захищав незалежність й територіальну цілісність держави. У російський полон потрапив 15 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Старший солдат загинув у полоні російських окупантів 7 квітня 2024 року. Захиснику України було 42 роки.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.

4
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх