Кременчуччина попрощалася з військовим Володимиром Міщенком, який помер у російському полоні

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У полон військовий потрапив у перші дні повномасштабного вторгнення під час оборони Маріуполя

Вчора, 9 серпня, у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» поховали старшого солдата ЗСУ Володимира Міщенка. Воїн потрапив в полон до російських окупантів у березні 2022 року під час оборони Маріуполя.

Володимир Міщенко народився в селі Прелісне Слов’янського району Донецької області. Закінчив Димитрівську середню школу та професійно-технічне училище — здобув професію електрослюсаря. У 2000-2002 роках Володимир Міщенко проходив строкову військову службу в лавах ЗСУ. Потім працював за фахом на шахтах Донеччини.

З 2017 року, під час російсько-української війни, захищав незалежність й територіальну цілісність держави. У російський полон потрапив 15 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Старший солдат загинув у полоні російських окупантів 7 квітня 2024 року. Захиснику України було 42 роки.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.