Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Політика, Війна

Повернення полонених: у Кременчуці ініціювали звернення до голови ВР, президента та омбудсмана. Депутати провалили голосування

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 307 Коментарів: 1

За словами Віталія Малецького, відповідні питання не входять у компетенцію міськради

На сесії Кременчуцької міської ради розглянули звернення депутата Лазоренка до голови парламенту, президента України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного розголосу ситуацій навколо безвісти зниклих та полонених, а також сприяння їх визволенню. Міськрада провалила голосування — проєкт підтримали 3 депутати, стільки ж представників міськради утримались і 20 не голосували.

За словами Віталія Малецького, відповідні питання не входять у компетенцію міськради. 

— Я знаю, що у вас по вертикалі «Європейської солідарності» були розіслані циркуляри і всі фракції в усіх радах питання централізовано підняти. Ще раз наголошу, у нас є коло компетенції, там де ми маємо права, допуски, можливості, реалізовуємо їх у проєкти рішення, голосування в цій залі. Ті питання, які Ви піднімаєте у своєму зверненні — вони належать до компетенції інших органів, які успішно їх виконують, — сказав Малецький. 

Сам депутат прокоментував дії міської влади і безпосередньо Малецького. За словами Лазоренка, рада провалила голосування «за вказівкою міського голови». 

— Не знайшло підтримки вони безпосередньо за вказівкою міського голови. Ми всі чули, і ми всі добре знаємо, що коли лунає слово сполучення «прошу визначатися» — це означає фактично команду для «фіолетової» монобільшості про те, що дане питання потрібно блокувати, — сказав Лазоренко. 

Щодо заяв Малецького про політизованість відповідного питання, депутат заявив, що «говорити і нагадувати центральному військово-політичному керівництву України про те, що є люди, статус яких невідомий, є люди, які потребують визволення, це наш святий обов’язок — депутати не знайшли цивільної громадянської мужності для того, щоб просто проголосувати за це рішення». 

— Ці питання перебувають під контролем Офісу президента України. І сприймаються безпосередньо військово-політичним керівництвом країни, як такі, що несуть загрозу суспільно-політичному устрою. Намагаючись просто заробити для себе якраз політичні дивіденди, наша міська влада забуває про тих, хто став на захист того, що вони зараз просто мають можливість збиратися в відносно мирному місті і голосувати за рішення, — розповів депутат. 

Нагадаємо, у Кременчуці організовують акції на підтримку українців, які нині перебувають у російському полоні. 

В Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.

1
Автор: Вероніка Білодід
Теги: полонені міська рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 262
evil:
Сьогодні, 13:53

В міській раді в нас одні тварі. На чолі з недомером мародером....


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх