Повернення полонених: у Кременчуці ініціювали звернення до голови ВР, президента та омбудсмана. Депутати провалили голосування

На сесії Кременчуцької міської ради розглянули звернення депутата Лазоренка до голови парламенту, президента України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного розголосу ситуацій навколо безвісти зниклих та полонених, а також сприяння їх визволенню. Міськрада провалила голосування — проєкт підтримали 3 депутати, стільки ж представників міськради утримались і 20 не голосували.
За словами Віталія Малецького, відповідні питання не входять у компетенцію міськради.
Сам депутат прокоментував дії міської влади і безпосередньо Малецького. За словами Лазоренка, рада провалила голосування «за вказівкою міського голови».
Щодо заяв Малецького про політизованість відповідного питання, депутат заявив, що «говорити і нагадувати центральному військово-політичному керівництву України про те, що є люди, статус яких невідомий, є люди, які потребують визволення, це наш святий обов’язок — депутати не знайшли цивільної громадянської мужності для того, щоб просто проголосувати за це рішення».
Нагадаємо, у Кременчуці організовують акції на підтримку українців, які нині перебувають у російському полоні.
В Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.