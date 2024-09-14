Повернення полонених: у Кременчуці ініціювали звернення до голови ВР, президента та омбудсмана. Депутати провалили голосування

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 307 Коментарів: 1

На сесії Кременчуцької міської ради розглянули звернення депутата Лазоренка до голови парламенту, президента України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного розголосу ситуацій навколо безвісти зниклих та полонених, а також сприяння їх визволенню. Міськрада провалила голосування — проєкт підтримали 3 депутати, стільки ж представників міськради утримались і 20 не голосували.

За словами Віталія Малецького, відповідні питання не входять у компетенцію міськради.

— Я знаю, що у вас по вертикалі «Європейської солідарності» були розіслані циркуляри і всі фракції в усіх радах питання централізовано підняти. Ще раз наголошу, у нас є коло компетенції, там де ми маємо права, допуски, можливості, реалізовуємо їх у проєкти рішення, голосування в цій залі. Ті питання, які Ви піднімаєте у своєму зверненні — вони належать до компетенції інших органів, які успішно їх виконують, — сказав Малецький.

Сам депутат прокоментував дії міської влади і безпосередньо Малецького. За словами Лазоренка, рада провалила голосування «за вказівкою міського голови».

— Не знайшло підтримки вони безпосередньо за вказівкою міського голови. Ми всі чули, і ми всі добре знаємо, що коли лунає слово сполучення «прошу визначатися» — це означає фактично команду для «фіолетової» монобільшості про те, що дане питання потрібно блокувати, — сказав Лазоренко.

Щодо заяв Малецького про політизованість відповідного питання, депутат заявив, що «говорити і нагадувати центральному військово-політичному керівництву України про те, що є люди, статус яких невідомий, є люди, які потребують визволення, це наш святий обов’язок — депутати не знайшли цивільної громадянської мужності для того, щоб просто проголосувати за це рішення».

— Ці питання перебувають під контролем Офісу президента України. І сприймаються безпосередньо військово-політичним керівництвом країни, як такі, що несуть загрозу суспільно-політичному устрою. Намагаючись просто заробити для себе якраз політичні дивіденди, наша міська влада забуває про тих, хто став на захист того, що вони зараз просто мають можливість збиратися в відносно мирному місті і голосувати за рішення, — розповів депутат.

Нагадаємо, у Кременчуці організовують акції на підтримку українців, які нині перебувають у російському полоні.

В Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.