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Надзвичайні новини

Поліція закрила кримінальну справу по смороду у Кременчуці, яку відкривала 5 років тому

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 134 Коментарів: 1

 
Склад злочину у діях невстановлених осіб не виявлений

Поліція закрила кримінальну справу по смороду у місті, яку відкривала у 2016 році за заявою активістів. Про це стало відомо з виступу депутата Валерія Мірошниченка, керівника юридичного департаменту виконкому під час сесії Кременчуцької міської ради 28 вересня. Він виступив у обговорення звіту прокурора перед депутатами. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудових розслідувань.

Валерій Мірошниченко нагадав, що правоохоронці запевняли: справа розслідується, винні будуть покарані.

- Натомість ми отримали інформацію про те, що заява щодо смороду в місті уважно розглянута органами досудового слідства та склад злочину у діях невстановлених осіб не виявлено. Провадження закрите, - поінформував Валерій Мірошниченко.

Депутат Мірошниченко запитав, як розслідуються справи щодо екологічних проблем. Заступник прокурора розповів про те, що правоохоронці зосереджені на справах щодо незаконного заняття водним промислом — але про справу смороду вже не згадував.

Раніше, у 2018 році, тодішній керівник поліції Кременчука Віталій Ботвина заявив, що розслідування поліції по смороду не вирішить питання самого смороду у місті.

В Кременчуге по «вони» открыли уголовное производство


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: поліція кримінальна справа сморід
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Коментарі: 1

212
StarПёр:
Сьогодні, 11:09

Кто ж его осудит? Беню (в том числе) ссыкотно щимить. 73% зробили це разом! Тепер нюхайТЕ!


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