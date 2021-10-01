Поліція закрила кримінальну справу по смороду у Кременчуці, яку відкривала 5 років тому

Поліція закрила кримінальну справу по смороду у місті, яку відкривала у 2016 році за заявою активістів. Про це стало відомо з виступу депутата Валерія Мірошниченка, керівника юридичного департаменту виконкому під час сесії Кременчуцької міської ради 28 вересня. Він виступив у обговорення звіту прокурора перед депутатами. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудових розслідувань.
Валерій Мірошниченко нагадав, що правоохоронці запевняли: справа розслідується, винні будуть покарані.
Депутат Мірошниченко запитав, як розслідуються справи щодо екологічних проблем. Заступник прокурора розповів про те, що правоохоронці зосереджені на справах щодо незаконного заняття водним промислом — але про справу смороду вже не згадував.
Раніше, у 2018 році, тодішній керівник поліції Кременчука Віталій Ботвина заявив, що розслідування поліції по смороду не вирішить питання самого смороду у місті.
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