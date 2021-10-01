Дикі тварини а червонокнижні птахи повернулися до Кременчуцького краєзнавчого музею

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 182

Днями у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку присвячену ролі Дніпра у розвитку Кременчука. До 20 річчя створення Кременчуцького ландшафтного парку представлена цікава колекція.

З фондів музею за довгий час дістали диких тварин та червонокнижних птахів. Також можна ознайомитися, яку важливу роль відіграє Дніпро у розвитку міста.

На виставці також представлена локація, яка познайомить містян із життям слов'ян та козаків.

Сама виставка триватиме пів року. Вхід безкоштовний.