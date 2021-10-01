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Кременчук, Культура, Топ-новость, Фотоколекція

Дикі тварини а червонокнижні птахи повернулися до Кременчуцького краєзнавчого музею

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 182

 

Виставка триватиме пів року

Днями у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку присвячену ролі Дніпра у розвитку Кременчука. До 20 річчя створення Кременчуцького ландшафтного парку представлена цікава колекція. 

 

З фондів музею за довгий час дістали диких тварин та червонокнижних птахів. Також можна ознайомитися, яку важливу роль відіграє Дніпро у розвитку міста. 

 

На виставці також представлена локація, яка познайомить містян із життям слов'ян та козаків. 

 

Сама виставка триватиме пів року. Вхід безкоштовний. 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: музей виставка
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