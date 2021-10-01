В Україні утілізують 34 тисячі доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer

Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення про утилізацію 34 тисяч доз вакцини від Pfizer. Її не використовували, бо у МОЗ підозрювали про порушення умов зберігання цієї партії.

Повідомив про це під час зустрічі з журналістами міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна .

- Раніше була інформація, що при транспортуванні вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений, - заявив міністр.

За його словами, зараз йде судовий процес між постачальником і логістом.

Ляшко додав, що 1 700 000 доз вакцини AstraZeneca, у яких в жовтні закінчується термін придатності, використають до кінця вересня.

Ляшко уточнив, що в цілому проблем із залишками невикористаних вакцин немає і нікому передавати або перепродувати їх не збираються.