У Кременчуці горіла літня кухня

30 вересня о 14.00 на вул. Кохнівській у Кременчуці сталася пожежа.
Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, горіла літня кухня у приватному секторі. Пожежу локалізували о 14.40, а о 15.38 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.
Рятувальники не допустили поширення полум’я на розташовані поруч житловий будинок та господарчу будівлю.
До гасіння залучалися 7 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
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