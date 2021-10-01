Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Надзвичайні новини

У Кременчуці горіла літня кухня

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 301

 

Ніхто не постраждав

30 вересня о 14.00 на вул. Кохнівській у Кременчуці сталася пожежа. 

Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, горіла літня кухня у приватному секторі. Пожежу локалізували о 14.40, а о 15.38 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Рятувальники не допустили поширення полум’я на розташовані поруч житловий будинок та господарчу будівлю.

До гасіння залучалися 7 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх