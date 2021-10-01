У Кременчуці горіла літня кухня

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30 вересня о 14.00 на вул. Кохнівській у Кременчуці сталася пожежа.

Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, горіла літня кухня у приватному секторі. Пожежу локалізували о 14.40, а о 15.38 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Рятувальники не допустили поширення полум’я на розташовані поруч житловий будинок та господарчу будівлю.

До гасіння залучалися 7 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.